На 58-м году жизни умер сыгравший в «Матрице» австралийский актер Мартин Грелис

В возрасте 57 лет ушел из жизни австралийский киноактер Мартин Грелис, сыгравший второстепенную роль в знаменитой франшизе «Матрица». Об этом сообщает Mirror.

Трагическую новость также подтвердили в его агентстве по поиску талантов Sophie Jermyn Management. «Покойся с миром, Мартин. Он был яркой искрой, которая освещала все вокруг, — талантливый актер, добрый человек и прекрасная душа», — говорится в официальном сообщении компании.

Мартин начал свою карьеру в 1999 году, сыграв роль Бобы Фетта в фанфике по вселенной «Звездных войн» «Темное искупление». Следующей его работой была небольшую роль в австралийской драме «Большое небо».

После этого он сыграл пилота вертолета в блокбастере «Матрица» с Киану Ривзом в главной роли. Также он снялся в мини-сериалах 2014 года «Шапель», «Все святые» и «Водяные крысы». Последними его работами стали такие проекты, как сериал «Король Альфа» и короткометражный фильм «Суд».

