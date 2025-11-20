На 58-м году жизни скончался канадский писатель, сценарист и юморист Иэн Росс

В возрасте 57 лет скончался канадский драматург, сценарист и юморист с индейскими корнями Иэн Росс. Он ушел из жизни во вторник, 18 ноября. Об этом сообщает Winnipeg Free Press.

Росс родился в 1968 году в Маккрири. Его мать была представительницей племени солто, отец — метисом. Писатель вырос в Виннипеге.

В 1997 году его первая профессиональная пьеса FareWel была удостоена «Премии генерал-губернатора» в области английской драматургии. Так 29-летний литератор стал первым в истории Канады представителем коренных народов, получившим эту награду.

Учился в Университете Манитобы, где получил степень бакалавра в области театра и кино. Он планировал стать врачом, но сменил направление на искусство после встречи с консультантом по профориентации.

Росс писал сценарии для телевидения, радио и театра. Его аудиторией были как взрослые, так и дети. Созданный им персонаж Джо из Виннипега, дебютировавший на радио, впоследствии стал героем двух книг.

