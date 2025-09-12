На 55-м году жизни скончался российский тяжелоатлет и олимпийский чемпион Андрей Чемеркин

Выдающийся российский спортсмен, олимпийский чемпион Андрей Чемеркин скончался в возрасте 54 лет. О его смерти сообщила Федерация тяжелой атлетики России в официальном Telegram-канале.

Чемеркин, прославившийся как один из сильнейших тяжелоатлетов планеты в супертяжелом весе, за свою карьеру побил несколько мировых рекордов. Он выиграл золото на Олимпиаде 1996 года в Атланте и серебро в Сиднее в 2000 году.

Также на его счету четыре золотые, две бронзовые и одна серебренная медали на чемпионатах Европы. В 1997 году Андрей Чемеркин был награжден орденом Мужества.

Причина смерти штангиста не раскрывается. Однако тренер Чемеркина Владимир Книга в беседе с ТАСС предположил, что спортсмен мог умереть от оторвавшегося тромба.

«Это огромная потеря для российского спорта. В 1990-е годы все делили землю, заводы и фабрики, а Андрей защищал честь страны. Пока нет понимания, когда будут похороны. Жена немного придет в себя и тогда все решит», — поделился тренер.

Ранее мы сообщали о том, что на 80-м году жизни умер экс-администратор московского ФК «Спартак» Александр Хаджи.