На 53-м году жизни скончалась актриса «Теории большого взрыва» Кимберли Хеберт Грегори

Американская актриса кино и телевидения Кимберли Хеберт Грегори, известная по ролям в сериалах «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека», скончалась в возрасте 52 лет. О ее кончине сообщает Daily Star.

Также смерть артистки в своей соцсети подтвердил ее бывший супруг.

Кимберли Хеберт Грегори родилась 7 декабря 1972 года в городе Хьюстон, штат Техас, США. Училась в Высшей школе исполнительских и визуальных искусств Киндера, а затем получила диплом Театральной школы при Университете Де Поля. В конце 1990-х годов Кимберли выступала в Чикагском театре и была номинирована на премию Drama Desk за роль в спектакле «Кстати, познакомьтесь с Верой Старк».

Ее дебютной работой в кино стал фильм 2007 года «Кажется, я люблю свою жену» с Крисом Роком в главной роли. Затем в течение десятилетия Грегори снялась во множестве телевизионных проектов, в том числе в эпизодах сериалов «Сплетницы», «Новый Амстердам», «Частная практика», «Закона и порядка», «Бесстыдники», «Анатомия страсти», «Барри» и других.

Настоящий успех пришел к актрисе после выхода мрачного ситкома «Заместители директора», где она сыграла нового директора школы доктора Белинду Браун. В кино Грегори известна по фильму «На расстоянии пяти футов», а также по киноленте Спайка Ли «Лето в Ред Хуке«. Среди ее последних проектов озвучка в популярной анимационной комедии Cartoon Network «Крейг из Крик-Сити«.

