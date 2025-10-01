На 42-м году жизни умерла режиссер ТВ, одна из создательниц «Кто хочет стать миллионером?» Лора Оффер

Британская режиссер и шоураннер Лора Оффер скончалась на 42-м году жизни после непродолжительной болезни. О ее кончине сообщает Deadline.

Лора Оффер начала свою карьеру на телевидении в качестве исследователя некоторых популярных шоу. Затем стала помощником продюсера в таких программах, как «Гаджет Гикс», «Жить наблюдая за звездами» и «Кто хочет стать миллионером?».

Получив достаточно опыта, занялась разработкой собственных шоу. Так она стала продюсером и режиссером спин-оффов конкурса The X Factor и общественно-политической передачи The Victoria Derbyshire Programme на BBC.

Также Оффер продюсировала несколько документальных сериалов. В ее послужном списке множество проектов, в том числе «Невероятные научные открытия» и «Гараж ленивого парня» от Discovery, «Скрытая камера» от Investigation Discovery, «Когда нападают акулы 360», на National Geographic и многие другие.

О смерти Лоры высказались ее друзья и коллеги. Например, исполнительные продюсеры фильма «Ледяной аэропорт на Аляске» Грег Чиверс и Кристиан Бродхерст с канала Rare Television.

«Лора привносила в работу энергию и свет, которые заражали всех вокруг. Она вывела известную франшизу на новый уровень, и ее работа — свидетельство ее способностей. Она была лидером и наставником для молодых специалистов в этой отрасли, и ее уход оставил огромную пустоту в жизни всех ее друзей и коллег», — отметили они.

