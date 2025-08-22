На 42-м году жизни умерла мексиканская режиссер театра Мариана Гандара Салазар

Мексиканская режиссер театра и педагог Мариана Гандара Салазар скончалась в возрасте 41 года. Драматург ушла из жизни в Мехико. О ее смерти сообщает портал Lasillarota.

Кончину Салазар также подтверждает и Национальный институт изящных искусств и литературы. В некрологе режиссера отмечается ее серьезная роль в театральной жизни страны.

Образование Мариана Салазар получила сперва на родине, — в вузе она изучала литературу и театральное искусство, там же получила диплом режиссера — затем в Лондоне.

В дальнейшем драматург руководила кино- и театральной кафедрой в Национальном институте Мексики, UMAM. Также она создала труппу Macrame.

Дебютная пьеса Салазар заняла первое место на театральном фестивале в 2010 году. Постановка с успехом прошла и на некоторых известных площадках.

Ранее мы писали о том, что на 57-м году жизни скончался фронтмен мексиканской хард-рок-группы Coda Сальвадор Агилар. Причиной смерти стал рак желудка, который диагностировали артисту год назад.