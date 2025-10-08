На 42-м году жизни умер начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин

На 42-м году жизни скончался начальник сборной РФ по велоспорту Антон Крапивин. О его смерти сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России в Telegram-канале. Причина кончины не раскрывается.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Антона Витальевича», — говорится в публикации.

Антон Крапивин с 2024 года руководил национальной сборной, участвовал в организации крупнейших российских велогонок. Среди них: международная многодневная шоссейная велогонка «Золото Ладоги» в Ленинградской области, чемпионат России по шоссейным дисциплинам в Муроме и другие. Также принимал участие в соревнованиях в Москве, Уфе и Воткинске.

Сообщается, что прощание с Крапивиным состоится 10 октября в городе Электросталь. Он будет похоронен на кладбище в Ногинске.

