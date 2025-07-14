На 32-м году жизни после продолжительной борьбы с раком умерла корейская актриса Кан Со-ха

В возрасте 31 года ушла из жизни корейская актриса Кан Со-ха (настоящее имя — Кан Е-вон). Сообщается, что азиатская знаменитость долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла сегодня утром, 14 июля. Об этом пишет Donga.com.

Семья актрисы подтвердила ее смерть, разместив на ее странице в соцсети трогательный прощальный пост.

«Сестренка, пусть тебе там будет только счастливо, без боли. Я очень по тебе скучаю. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя», — говорится в публикации.

В комментариях поклонники выражают соболезнования и пишут слова поддержки. Несмотря на продолжительную борьбу с раком, Кан Со-ха не переставала работать. Ее последним участием в кино стал фильм «В сети», пишет издание.

Кан Со-ха родилась в 1994 году в Пусане. На экране она дебютировала в клипе группы Brave Guys на песню «Отдаляясь» в 2012 году. Однако настоящую популярность ей принесла роль в дораме «Старшеклассницы-детективы из Сонам» 2014 года.

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