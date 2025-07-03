На 100-м году жизни скончалась болгарская фолк-певица Верка Сидерова

В возрасте 99 лет ушла из жизни болгарская певица и легенда фолка Верка Сидерова. О ее смерти сообщил портал Pro News Dobrich.

Исполнительница родилась в 1926 году. Вокальный талант артистка унаследовал от матери и бабушки, чьи песни выучила еще в детстве. Позже она исполняла их на мировых музыкальных площадках, превратив композиции в неотъемлемую часть своего репертуара.

В 1952 году в Софии Сидерова получила свою первую премию за участие в Национальном смотре художественной самодеятельности в армии. В 2004 году певица была удостоена звания «Почетный гражданин города Добрич» за выдающийся вклад в популяризацию народной песни в стране и мире.

Всего за свою карьеру фолк-исполнительница записала 200 песен. Кроме певческой карьеры, она успела поработать переводчиком. За свою жизнь освоила латынь и древнегреческий язык.

К своему 85-летию Сидерова издала книгу «Ты тюльпан, ты гиацинт – моя биография» и была награждена орденом Стара Планина I степени в 2011.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 77 лет от рака умерла писательница-фантаст Сьюзен Бет Пфеффер.