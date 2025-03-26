«Мы все снова встретимся»: Симоньян пожелала близким погибшего военкора Первого канала найти утешение в Боге

Глава RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, посвященный гибели военного корреспондента Анны Прокофьевой. Журналистка выразила соболезнования близким коллеги, а также высказала одну мысль насчет случившегося.

Военкор Первого канала работала в Белгородской области, которую периодически атакуют украинские боевики. Как пишет Симоньян со ссылкой на другие источники, 35-летняя журналистка подорвалась на мине.

Главред RT в своем посте обратилась к близким Прокофьевой. Маргарита пожелала им найти утешение в Боге и в мысли, что нас всех ожидает встреча на небесах.

«Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда», — заявила Симоньян.

Ранее Маргарита прокомментировала гибель своих коллег в Луганской Народной Республике. Она выразила соболезнования их родственникам.