«Мы все снова встретимся»: Симоньян пожелала близким погибшего военкора Первого канала найти утешение в Боге
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Глава RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, посвященный гибели военного корреспондента Анны Прокофьевой. Журналистка выразила соболезнования близким коллеги, а также высказала одну мысль насчет случившегося.
Военкор Первого канала работала в Белгородской области, которую периодически атакуют украинские боевики. Как пишет Симоньян со ссылкой на другие источники, 35-летняя журналистка подорвалась на мине.
Главред RT в своем посте обратилась к близким Прокофьевой. Маргарита пожелала им найти утешение в Боге и в мысли, что нас всех ожидает встреча на небесах.
«Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда», — заявила Симоньян.
Ранее Маргарита прокомментировала гибель своих коллег в Луганской Народной Республике. Она выразила соболезнования их родственникам.