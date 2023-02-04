В Крыму тренер по йоге убедила девушку рожать дома и ребенок умер

32-летняя беременная девушка познакомилась с сообществом «Доулы», которое ведет курсы по йоге. Наставник по йоге убедила будущую маму устроить роды на дому. При рождении ребенок погиб.

Девушка находилась на позднем сроке беременности. Идея родов без применения медицины будущей маме понравилась, поскольку она уже имела негативный опыт.

В процессе родов у женщины возникли осложнения. Малыш скончался при прохождении родовых путей от удушья.

Отмечается, что на мать могут завести уголовное дело за непредумышленное убийство.