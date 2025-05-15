Дочь Любови Стриженовой, актриса Елена Земляникина умерла в возрасте 66 лет

Умерла советская и российская актриса Елена Земляникина-Крылатова, дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. Ей было 66 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что отпевание состоится 17 мая в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Братеево.

По данным aif.ru, Земляникина ушла из жизни утром 14 мая.

Актриса пошла по стопам родителей и в 1981 году окончила Школу-студию МХАТ, связав свою жизнь с театром. В 1982 году дебютировала в спектакле «Детский мир». В 1983 году получила роли в постановках «Героини пьес Островского» и «Конец бабьего лета».

Зрителям актриса запомнилась по эпизодической роли в оскароносном фильме режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Знаменитая мать актрисы Любовь Стриженова умерла в 2024 году в возрасте 83 лет. У нее случился инсульт.

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