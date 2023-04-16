Мужчина утонул после слов жены о приезде тещи на Пасху

На дне одного из прудов музея-заповедника Царицыно обнаружено тело мужчины. Накануне 43-летний мужчина поссорился с женой и ушел прогуляться, передает mk.ru.

Женщина пришла в полицию, поскольку супруг не выходил на связь около восьми часов. Она рассказала, что они и раньше ссорились, но супруг хлопал дверью, уходил на улицу и все равно переписывался с ней.

На этот раз ссора произошла из-за матери супруги. Женщина сказала, что она приедет на Пасху. Мужчина вышел из равновесия и сказал, что пройдёт гулять на пруд.

Супруга предполагала, что муж ушел на Борисовские пруды, которые находятся недалеко от их дома. Однако полиция искала на других водоемах и обнаружила куртку мужчины на берегу пруда в Царицыно. Водолазы погрузились на дно и достали тело мужчины.

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