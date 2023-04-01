17:34, 01 апреля 2023
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Мужчина умер в машине скорой после попытки открыть банку ножом
Житель Нового Девяткино умер после вскрытия банки ножом: врачи не успели помочь.
Фото: freepik
Во Всеволожском районе Ленобласти произошел трагичный случай. Мужчину не успели доставить в больницу, пострадавший скончался в машине скорой помощи. Сотрудники полиции задержали его жену.
По словам 42-летней супруги, ее 37-летний муж пытался открыть банку ножом. Внезапно острие соскочило в пах. Женщина позвонила в скорую помощь.
Правоохранительные органы забрали женщину в изолятор для выяснения обстоятельств. Ранее женщину судили за мошенничество, кражу и наркотические вещества.
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