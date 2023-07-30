Муж исполнительницы хита «О, боже какой мужчина» ушел из жизни

Супруг исполнительницы известного хита «О, боже какой мужчина» ушел из жизни. Певица Натали и музыкальный продюсер Александр Рудин счастливо прожили вместе 32 года.

Звездная семья не раскрывает причину смерти. Известно только то, что Александру было 53 года. Он не жаловался на проблемы со здоровьем, а вредных привычек не имел.

Примечательно, но незадолго умер и отец Александра.

«Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила и вот снова беда», – передает слова родственников певицы kp.ru.

Отмечается, что Александр Рудин будет похоронен в родном Дзержинске.

Ранее мы писали, что раскрыта причина смерти основателя группы The Eagles Рэнди Мейснера.