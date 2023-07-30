10:32, 30 июля 2023
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Муж исполнительницы хита «О, боже какой мужчина» ушел из жизни
Умер муж певицы Натали после 32 лет счастливого брака.
Супруг исполнительницы известного хита «О, боже какой мужчина» ушел из жизни. Певица Натали и музыкальный продюсер Александр Рудин счастливо прожили вместе 32 года.
Звездная семья не раскрывает причину смерти. Известно только то, что Александру было 53 года. Он не жаловался на проблемы со здоровьем, а вредных привычек не имел.
Примечательно, но незадолго умер и отец Александра.
«Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила и вот снова беда», – передает слова родственников певицы kp.ru.
Отмечается, что Александр Рудин будет похоронен в родном Дзержинске.
Ранее мы писали, что раскрыта причина смерти основателя группы The Eagles Рэнди Мейснера.