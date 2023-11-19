«Моя девочка любила 101 розу. А сейчас 100»: блогер похоронил жену, погибшую в ДТП

В Краснотурьинске состоялись похороны Виктории Лещевой, супруги блогера Александра Лещева, которая разбилась насмерть в ДТП. Мужчина после трагичного случая стал отцом-одиночкой — у пары осталась маленькая дочь, передает E1.ru.

Для церемонии прощания с 28-летней супругой Александр заказал кортеж из Екатеринбурга. На траурное мероприятие блогер принес 200 роз, которые она любила.

«Моя девочка любила 101 розу. А сейчас 100. Я красные понесу, а белые дочка. Двести роз», — рассказал Лещев.

Место захоронения Виктории будет располагаться рядом рядом с мамой и отцом супруга. Блогер в беседе с подписчиками заявил, что так и не понял, из-за чего умерла жена. По его словам, после ДТП девушка выглядела целой, у нее не было каких-то страшных травм, только маленькие синяки по телу. Когда Лещев в первый раз увидел тело супруги, то подумал, что она спит.

Ранее певец Ярослав Сумишевский, потерявший жену в ДТП, рассказал о новой возлюбленной. Они повстречались на одном из музыкальных фестивалей.