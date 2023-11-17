Потерявший жену в ДТП Ярослав Сумишевский рассказал о новой возлюбленной в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

В 2021 году Наталья Бородкина, которая была второй супругой певца Ярослава Сумишевского, попала в ДТП. Несколько дней она пролежала в больнице в тяжелом состоянии, но от полученных травм скончалась в реанимации. Тогда певец с трудом переживал потерю супруги и впал в отчаяние.

На помощь ему пришла девушка по имени Анастасия. Она встретила певца на одном из музыкальных фестивалей и порекомендовала обратиться Сумишевскому к психотерапевту. Через некоторое время музыкант позвал ее на свидание и понял, что влюбился. Недавно Сумишевский предложил возлюбленной переехать к нему в Москву и познакомить ее с детьми.

«Уверен, что у меня будет семья и еще дети. Настя пока не беременна, я не делал ей предложение, но намекаю на это», - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Александр Кузьмин уличил певца Сумишевского в обмане и подал на него заявление в полицию.