Молча попрощался с миром: Оззи Осборн перед смертью подал супруге знак

Всемирно известный музыкант Оззи Осборн ушел из жизни. Последние минуты он провел в окружении родных. Как пишет Kp.ru, перед самой кончиной он попрощался с супругой при помощи трогательного жеста.

Музыкант умирал в доме, который был полностью переоборудован под его реабилитацию. Этим в своем время занималась жена Оззи. А в день кончины, она сидела рядом и держала легенду мировой сцены за руку.

Осборн уже не мог говорить, но он нашел способ, как молчаливо прощаться с миром и близкими. Он слабо сжал пальцы жены. Дети артиста в это время тоже были в комнате и не могли сдержать слез, глядя на родителей.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн придумал, как сможет продолжать жить даже после смерти. Для этого музыкант заморозил ДНК ради клонирования в будущем.