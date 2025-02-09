Мог стать жертвой нападения: самого старого заключенного в России нашли мертвым
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Александр Анискин, самый пожилой заключенный на территории России, умер в колонии. На бездыханном теле 84-летнего мужчины зафиксировали множественные травмы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Предполагается, что осужденный пенсионер мог стать жертвой нападения. Во время осмотра у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отёк мозга, а также сильную гематому.
Анискин отправился в колонию за преступление, которое совершил в 2019 году. Его признали виновным в убийстве своего знакомого. Александр зарезал мужчину во время конфликта.
На суде фигурант уголовного дела вину не признал и не стал извиняться перед родственниками погибшего. В 2020 году его приговорили к 8 годам лишения свободы.
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