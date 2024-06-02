Мог покончить с собой: появились новые подробности трагической смерти актера Липинского

Появились новые подробности смерти 34-летнего актера Московского театра «Студия театрального искусства» (СТИ) Дмитрия Липинского. По данным mk.ru, мужчина мог покончить с собой.

Предположительно мужчина покончил с собой из-за нервного срыва. Вывод о его добровольном уходе из жизни сделали эксперты.

Дмитрий был замкнутым человеком. Недавно он поссорился с лучшим другом, поэтому начал сильно переживать. Липинский был уверен, что страдает биполярным расстройством. Артист принимал лекарственные препараты на основе лития, которые ему прописывали специалисты.

Напомним, 30 мая актер перестал выходить на связь и не появился на работе. Приятель из театра попросил мать Дмитрия проведать сына. Женщина приехала в дом, где жил Липинский, но дверь была заперта изнутри. После вскрытия замка она обнаружила артиста мертвым.

На сцене СТИ артист был задействован в спектакле «Мастер и Маргарита». Липинский снимался и в сериалах. Он появился в картинах: «Петр Лещенко. Все, что было…» и «Тихий Дон».