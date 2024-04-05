Актриса Эвелина Бледанс вынуждена пользоваться ингалятором из-за плохой экологии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса и певица Эвелина Бледанс пожаловалась на состояние голосовых связок из-за плохого воздуха. По словам знаменитости, с недавних пор она пользуется на съемочных площадках ингалятором.

«Наша экология оставляет желать лучшего. Помещения, где мы снимаемся, часто лишены кислорода, и я стараюсь включить ингалятор, налить водички, физраствора и немного продышаться: это дает мне возможность увлажнить связки», — рассказала она.

Бледанс добавила, что постоянно следит за собой и регулярно занимается в зале. А когда времени нет, старается даже в дороге уделять внимание физическим нагрузкам.

«В машине у меня оборудован небольшой спортивный зал: там есть небольшие переносные тренажеры», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Эвелина Бледанс рассказала, как улетела из Израиля за два дня до войны.