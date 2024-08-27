«Мое сердце разбито»: у певицы Мэрайи Кэри умерли в один день мать и сестра

У 55-летней певицы Мэрайи Кэри умерли в один день мать и сестра. Об этом сообщает зарубежное издание People.

В конце августа певица пережила семейную трагедию: в один день ушли из жизни ее мать и сестра. Кэри не стала называть причину их смерти, вместо этого она заявила, что ее «сердце разбито».

«Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в минувшие выходные. К сожалению, при трагических обстоятельствах моя сестра рассталась с жизнью в тот же день», — высказалась знаменитость.

Певица отметила, что провела последние дни жизни мамы рядом с ней.

Кэри обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку в трудное время.

«Я ценю всеобщую любовь, поддержку и уважение к моей частной жизни в это трудное время», — резюмировала артистка.

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