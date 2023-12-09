Множественные опухоли и финальная стадия рака: умер легендарный актер «золотого века» Болливуда

Легендарный актер «золотого века» Болливуда Мехмуд-младший скончался. Артисту, на чьем счету более 200 кинокартин, было 67 лет. Он страдал от онкологического заболевания, пишет Российская газета со ссылкой на India Today.

Незадолго до смерти врачи диагностировали у знаменитости множественные опухоли и финальную стадию рака. После осмотра специалисты сделали прогноз, что Мехмуд проживет еще полтора месяца, однако их ожидания не оправдались.

Артист ушел из жизни накануне, 8 декабря. О том, что у звезды Болливуда терминальная стадия рака, стало известно в ноябре текущего года.

Мехмуд-младший стал покорять индийский кинематограф еще будучи ребенком. Его дебют состоялся в 1960-х. Всего за профессиональную актерскую карьеру он снялся в более чем 200 фильмах, став впоследствии легендой Болливуда.

Ранее стало известно, что в США умер знаменитый голливудский актер Райан О'Нил. Он скончался на 83-м году жизни.