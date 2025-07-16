Многие считают Аннабель одержимой: исследователь паранормальных явлений умер во время тура с мистической куклой

Известный в США исследователь паранормальных явлений Дэн Ривера скоропостижно скончался. Перед смертью он ездил по штатам с мистической куклой Аннабель, которую некоторые считают одержимой злыми духами, передает The New York Post.

О случившемся сообщили организаторы тура. Что стало причиной смерти Ривера, пока не известно. В СМИ говорится, что перед кончиной мужчине пытались оказать помощь, но безуспешно.

Исследователь паранормальных явлений прославился благодаря телепрограмме «Самые посещаемые призраками места». Кукла, с которой он путешествовал, согласно городским легендам, является вместилищем потусторонней силы. Она привлекла к себе внимание еще в 70-х годах после ряда необычных событий, которые произошли после контактов с ней.

Ранее сообщалось, что в Пакистане нашли останки модели, которая пропала 9 месяцев назад. Все это время тело лежало в квартире.