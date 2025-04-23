«Мне причиняли очень много боли»: о чем говорил Паша Техник в предсмертном интервью

Паша Техник в предсмертном интервью признался, что верит в перерождение души. Об этом стало известно в эфире шоу Гульнары Нижинской.

Весной 2025 года прошли похороны Паши Техника. Находясь в Таиланде, рэпер получил отравление неизвестным веществом, в результате чего у него были поражены легкие почти на 100%.

В предсмертном интервью рэпер признался, что верит в перерождение души. Он хотел бы стать ангелом, чтобы быть «ближе к Богу». При этом Паша не исключал возможность перерождения и в бомжа.

«Знаешь, сколько процентов плохого в конце моей жизни будет, в того я и выйду. Может, я буду опять каким-нибудь успешным человеком. Может, я буду бомжом или булавкой», — заявлял артист.

По словам Паши, он боялся смерти.

Также артист признавался, что им часто пользуются. Он не доверял людям из-за причиненной ему боли.

«В дружбу я не верю, мне она не интересна. Я никому не доверяю. Мне причиняли очень много боли», — говорил он.

Ранее сообщалось, что лечение и похороны Паши Техника обошлись в 5 млн. Подробности читайте в этой новости.