Место на кладбище рядом с Фриске стоило дорого: лечение и похороны Паши Техника обошлись в 5 млн

На лечение и похороны рэпера Паши Техника потратили около 5 млн рублей. Одно только место на кладбище рядом с певицей Жанной Фриске стоило дорого. Об этом сообщил пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука.

Он рассказал, что оплатил место для Техника на Николо-Архангельском кладбище. Лука сделал это из-за отсутствия денег у семьи.

На вопрос, сколько стоило место на кладбище, пианист сказал: «Не буду называть сумму. Дорого. Он похоронен в хорошем месте. Рядом с Жанной Фриске. Слава Богу, что у меня были деньги».

Он отметил помощь рэпера Басты, некоторых блогеров. Общими усилиями счет за лечение в Таиланде, а также логистику и похороны был закрыт. А друзья музыканта, говорит Лука, не помогали - после смерти исполнителя они продолжили на нем зарабатывать.

«Вся эта скорбная история, начиная с Пхукета и до Пашиных похорон, обошлась примерно в 5 миллионов рублей», - сообщил Лука сайту Kp.ru.

Он отметил, что семья у рэпера простая, отец был водителем, ему 70 лет. Паша – единственный сын. Теперь его жена будет вынуждена работать, осталась ипотека.

Ранее Лука обвинил окружение певца в его смерти. Он отмечал, что на Паше зарабатывали деньги – рэпер приносил прибыль.