Младший брат артиста Владимира Кузьмина умер в возрасте 63 лет

Народный артист Владимир Кузьмин сообщил печальную новость. Умер 63-летний брат звезды Александр.

Об этом 69-летний лидер группы «Динамик» сообщил в своем Telegram-канале.

«Покойся с миром, брат», — написал Кузьмин, опубликовав черно-белое фото с братом, на котором они запечатлены в молодости.

Александр родился в Балтийске в 1961 году. Он пошел по стопам брата и вместе с ним выступал в группе «Динамик», а после стал писать песни для альбомов Владимира. Во время гастролей в США в 1990-х Кузьмин решил остаться в Калифорнии и начать сольную карьеру. Артист выпустил четыре альбома, но ему не удалось достичь славы исполнителя хита «Сибирские морозы».

В 2010 году Кузьмин-младший вернулся в Москву. Личная жизнь музыканта была насыщенной, он стал отцом пятерых детей. В 2020 году Александр женился на своем концертном директоре Наталии Васиной, но спустя три года брака у супругов начались проблемы. Наталия обвиняла мужа в бесконечных запоях и домашнем насилии. Он, в свою очередь, утверждал, что жена изменяет ему с сыном от другого брака.

Напомним, в феврале Наталия выгнала Александра из дома, устав от его бесконечных пьянок. Музыкант попросил у брата деньги якобы на лечение от алкогольной зависимости, но сам отправился на них гулять в Сочи.