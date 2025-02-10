Справлял нужду в кровати: младший брат Владимира Кузьмина бомжует в Сочи

Младший брат 69-летнего народного артиста Владимира Кузьмина Александр оказался на улице. Жена музыканта устала от его бесконечных пьянок и выгнала супруга из дома.

Александр Кузьмин продолжает погружаться в алкогольную бездну. Артист уже начал справлять маленькую нужду прямо в кровати — это стало последней капли для его супруги Наталии. Терпение женщины лопнуло, и она выгнала мужа из дома.

Наталия рассказала, что в начале января 63-летний Александр подошел к брату на концерте и попросил у него денег на лечение от алкогольной зависимости. Певец согласился помочь и передал ему 100 тыс. рублей. Но Кузьмин-младший не использовал деньги по назначению.

«Он взял деньги, прыгнул в поезд, свалил в Сочи, уехал на море и бухает там», — пояснила жена музыканта в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Две недели назад Александра выгнали из гостиницы в Сочи. Мужчина разнес апартаменты, оставил после себя горы мусора, пустые бутылки. Прямо в номере он справил нужду. Сейчас музыкант скитается по хостелам и друзьям.

Жена Александра выгнала его из дома, чтобы он теперь самостоятельно платил за еду и коммунальные платежи. Теперь женщине звонят друзья артиста с просьбой забрать его из Сочи, но Наталия не собирается принимать мужа обратно в таком состоянии.

Дочь Владимира Кузьмина Соня призналась, что дядя всегда отличался эксцентричным поведением, и какая-либо помощь ему не приносила результата.

Напомним, прошлым летом Александр Кузьмин заподозрил супругу в изменах с собственным сыном Василием. После этого артист оказался в больнице.