Помощница Киркорова рассказала, что смерть его отца наступила дома не во сне

Стали известны подробности смерти 92-летнего отца певца Филиппа Киркорова Бедроса. По словам помощницы артиста Екатерины Успенской, он ушел из жизни дома, не во сне.

Об этом узнало издание Super.ru.

«Это произошло дома, в кругу семьи. Остановилось сердце. Смерть произошла не во сне», - поделилась Успенская.

По ее словам, певец в настоящее время занимается организацией похорон.

В беседе с «Абзацем» она уточнила, что народный артист России умер в 15:37. Здоровье отца Киркорова ухудшилось на фоне проблем с сердцем – 18 марта оно остановилось.

«Мы пока не знаем, где и когда будут проходить похороны», – сообщила Успенская.

Близкая подруга Филиппа Катя Гусева в разговоре с mk.ru призналась, что певец очень любил отца и делал все возможное, чтобы тот жил как можно дольше.

«Но возраст, конечно, давал о себе знать. При этом Бедрос никогда не любил жаловаться на здоровье, обожал быть на людях, очень гордился Филиппом», - отметила Гусева и добавила, что его будет очень не хватать.

Напомним, о смерти отца певец сообщил в соцсетях. Киркоров признался, что 18 марта перестал быть ребенком с уходом папы.