Мирошниченко, Началова, Моисеев, Шатунов и Успенский: сколько стоят скульптуры на могилах российских звезд

На Троекуровском кладбище появилось много новых могил известных артистов. Kp.ru рассказал о памятниках, которые поставили за последние 5 лет.

Бронзовую скульптуру в полный рост поставили на могиле народной артистки Ирины Мирошниченко. По словам экспертов, такой памятник на гранитном основании может стоить более 4 млн рублей.

У покойной певицы Юлии Началовой тоже появилась скульптура на могиле, но куда более скромная. Речь идет о белом мраморном ангеле. Его стоимость составляет около 100 тысяч рублей.

У писателя Эдуарда Успенского на могиле поставили памятник с гранитным чебурашкой. Изготовление и установка всей композиции обошлась вдове примерно в 200 тысяч рублей.

У Бориса Моисеева на могиле установлена скульптура артиста в полный рост. Ее полностью оплатил директор певца. На произведение ритуального искусства ушло 5 млн рублей.

Памятник Юрия Шатунова стал самым дорогим в этом списке. Гранитный постамент с бронзовой скульптурой исполнителя в полный рост обошелся семье в 10 млн рублей.

