Мир потерял «отца» Nutella: скончался создатель шоколадного хита Франческо Ривелла

14 февраля в возрасте 97 лет скончался Франческо Ривелла, итальянский химик, создатель рецепта популярной шоколадной пасты Nutella. Об этом сообщила газета Il Gazzettino.

Ривелла большую часть своей карьеры посвятил работе в семейной кондитерской компании Ferrero, куда он устроился в возрасте 26 лет. Именно там, будучи техническим менеджером, а затем директором по фундаментальным исследованиям, он разработал рецепт Nutella, состоящей из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Этот вкус завоевал сердца миллионов людей по всему миру.

Помимо Nutella, Франческо Ривелла внес значительный вклад в создание других известных продуктов Ferrero. Среди них конфеты Mon Cherì, драже Tic Tac, а также Kinder Cioccolato, Kinder Sorpresa и Ferrero Rocher. Он вышел на пенсию в 1993 году, проработав в компании 40 лет и оставив после себя богатое наследие в мире сладостей.

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