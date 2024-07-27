Медики не смогли помочь: церемония открытия Олимпийских игр в Париже омрачилась смертью

В Париже в день открытия Олимпийских игр внезапно скончался Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика. Ему было 60 лет.

Специалист почувствовал себя плохо, когда находился в Олимпийской деревне. На место сразу же была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики не смогли реанимировать тренера.

Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, Лионель Элика умер естественной смертью. Диагноз спортсмена не раскрывается.

«Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата», - говорится в некрологе Международной ассоциации бокса (IBA).

26 июля в столице Франции состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Церемония стала первой в истории, которая прошла не на стадионе, а в центре города. Вместо парада атлетов была лодочная регата. Соревнования продлятся до 11 августа.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что организаторы мероприятия в погоне за толерантностью потеряли главную суть Олимпийских игр. В частности, он отметил отсутствие темпоритма и недопустимо длинные речи чиновников с трибуны.