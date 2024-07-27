«Много креативных моментов»: Илья Авербух объяснил причины критики открытия Олимпийских игр в Париже

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух прокомментировал скандальную церемонию открытия Олимпийских Игр в Париже.

26 июля в столице Франции состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Церемония стала первой в истории, которая прошла не на стадионе, а в центре города. Вместо парада атлетов была лодочная регата.

«Олимпиада — мировое событие для людей разных культур, религий и традиций. И уважение к этой мировой истории полностью отсутствовало. Мягко говоря, это выглядело спорно. Ощущение бесовщины, к сожалению, не отпускало», — заявил Авербух в беседе с «Матч ТВ».

Как подчеркнул хореограф, он разобрал церемонию профессионально, как человек, имеющий отношение к индустрии, и пришел к выводу, что организаторы мероприятия в погоне за толерантностью потеряли главную суть Олимпийских игр. В частности, Авербух отметил отсутствие темпоритма и недопустимо длинные речи чиновников с трибуны.

«Франция старалась, было много креативных моментов. Например, зажжение огня выглядело очень интересно», - заключил Авербух.

Ранее сообщалось, что канадская певица Селин Дион впервые после сообщений о неизлечимой болезни выступила на сцене. 56-летняя звезда исполнила на церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже «Гимн любви» Эдит Пиаф.