Мать умершего танцора Дмитрия Красилова вылетела в Москву за телом сына, об этом сообщает mk.ru.

Режиссер Юлия Кирпикова, которая дружила с Дмитрием Красиловым, рассказала, что сейчас знакомые танцора занимаются сбором средств для помощи семье с похоронами.

«Сейчас мы собираем деньги, кто сколько может. Сегодня-завтра выясним, где пройдут похороны. Его мама во вторник вылетела в Москву», — рассказала она.

По данным журналистов, мужчину скорее всего похоронят в родном Алтайском крае, однако окончательное решение о месте и дате похорон пока еще не принято.

Кирпикова рассказала, что Красилов в последние дни жизни не жаловался на самочувствие.

«Сетовал лишь на усталость от физической нагрузки. Знаю, что он ходил к массажисту и носил тейпы. После его смерти прошла информация, что у Дмитрия якобы был диабет, но нам он об этом никогда не говорил», — рассказала она.

Напомним, Дмитрий Красилов скончался у себя дома 18 декабря. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Волкова назвала роковую ошибку Дмитрия Красилова перед смертью.