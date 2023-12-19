Актриса Екатерина Волкова назвала роковую ошибку Дмитрия Красилова перед смертью

Актриса Екатерина Волкова выразила уверенность, что 29-летнего танцора Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш, можно было спасти, если бы он не поехал один домой после светского мероприятия.

Как подчеркнула актриса, Дмитрию надо было обратиться к врачам, так как он почувствовал себя плохо. Но он этого не сделал, так как, вероятно, списал недомогание на обычное переутомление.

«Все, что хочется сказать, — ребят, следите за своим здоровьем. И всегда, если вы чувствуете, что вам нехорошо, пусть с вами будет кто-то — одному ни в коем случае нельзя быть», — сказала Волкова телеканалу «360».

Она также добавила, что всё могло бы сложиться иначе, если бы Красилов не был дома один, так как вызов «скорой» и приезд медиков могли сыграть решающую роль в судьбе шоумена.

«До сих пор невозможно поверить, что Димы не стало. И очень жалко, что рядом никого не было», — заключила артистка.

Танцор Дмитрий Красилов скончался в собственной квартире в Москве в 29 лет. По предварительным данным, он умер из-за сердечного приступа. Накануне гибели он появился на премьере фильма. Во время мероприятия Красилов веселил публику и охотно общался с журналистами.

Ранее танцор рассказал о своей жизни и больших планах на 2024 год. Также Дмитрий отметил, что много времени проводит на работе, поэтому ему так и не удалось встретить спутницу.