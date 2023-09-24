Мать рыдала, жена утешала сына: актера Алексея Янина проводили в последний путь

Церемония прощания с актером Алексеем Яниным состоялась в храме при Ваганьковском кладбище. Проводить умершего артиста в последний путь пришли только родственники и близкие люди. Из похорон знаменитости не стали делать публичное мероприятие, передает kp.ru.

На тайной церемонии заметили мать актера, его жену и сына. Пожилая женщина не сдерживала себя в эмоциях и рыдала. Ее невестка утешала 11-летнего мальчика, который вместе со взрослыми хоронил звездного отца.

Актер Илья Глинников произнес речь. Он завил, что Янин остался в памяти харизматичным и энергичным человеком, а также ближайшим и светлейшим другом. Кроме того, артист отметил профессиональные качества коллеги.

В 2015 году Алексей пережил обширный инсульт. Несколько часов он сопротивлялся тому, чтобы ехать в больницу. Когда Янина госпитализировали, то ему пришлось перенести сложнейшую операцию с трепанацией черепа. В дальнейшем актер испытывал крайне серьезные проблемы со здоровьем.

В начале сентября ходила новость, что Алексей скончался. Однако затем супруга опровергла эту информацию, завив, что врачи ошиблись. Тем не мене состояние актера к тому времени уже было очень тяжелым.

Ранее продюсер Леонид Дзюник допустил, что смерть Янина может быть связана с мистикой. При этом он упомянул сериал, в котором лирический герой Алексея погиб.