Мать рыдала на коленях, девушка надела помолвочное кольцо: как прошли похороны Романа Старовойта

В Санкт-Петербурге похоронили 53-летнего экс-главу Минтранса РФ Романа Старовойта. На похоронах присутствовали его коллеги, друзья родственники и девушка. Убитая горем мать чиновника рыдала, сидя на коленях у могилы сына.

Мама Романа долгое время не могла отпустить гроб и постоянно плакала. Когда дело дошло до погребения, женщину пришлось буквально отталкивать ее за плечи от тела сына. После безутешная родительница рыдала, сидя на коленях у могилы Старовойта, пишет StarHit.

Большое внимание присутствующих последняя любовь бывшего министра, 25-летняя выпускница курского медуниверситета Полина Копылова. На похороны она приехала с мамой Лилией Витальевной. Журналисты заметили на безымянном пальце девушки помолвочное кольцо — по всей вероятности, Старовойт успел сделать ей предложение.

О родителях бывшего губернатора Курской области известно, что мать долгие годы была музыкальным руководителем в детском саду, отец работал на Курской, а затем Ленинградской атомной электростанции. В 2021 году пара отпраздновала полвека совместной жизни. У Старовойта есть брат Алексей.

Напомним, девушка чиновника пришла на похороны с большим букетом роз. У его гроба Полина прошептала: «Я тебя люблю, у меня все хорошо».