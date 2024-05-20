Mash: президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в результате аварии погибли все пассажиры воздушного судна, в том числе и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Поиски экипажа длились 12 часов.

Как сообщает Telegram-канал Кровавая барыня, после подтверждения гибели Раиси исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер. Новые выборы будут объявлены в течение 50 дней.

Напомним, что 19 мая у Раиси была встреча с президентом Азербайджана. После официального мероприятия он и глава МИД сели в вертолет и полетели в сторону Тегерана. Через 30 минут после взлета вертолет рухнул из-за сбоя электроники и густого тумана. Подробности о крушении читайте в этой новости.