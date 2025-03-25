Мария Голубкина воссоединились с сестрой Марией на похоронах матери

22 марта в возрасте 85 лет умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина. На церемонии прощания с актрисой ее дочь Мария Голубкина воссоединилась с единокровной сестрой Марией Мироновой.

Прощание с Ларисой Голубкиной проходит 25 марта в храме Николая Чудотворца на Трех Горах. Затем вдову Андрея Миронова похоронят на Троекуровском кладбище.

На похоронах народной артистки РСФСР присутствовала единокровная сестра Марии Голубкиной Мария Миронова. Сестры, у которых долгое время были прохладные отношения, воссоединились во время траурного мероприятия, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Отношение сестре был напряженными из-за матерей, которые были против их дружбы. Миронова и Голубкина даже учились в параллельных классах, и обе стали актрисами. Общие интересы помогали им периодически налаживать связь.

Первой женой Андрея Миронова была заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. В браке с ней родилась дочь Мария и сыновья Андрей и Федор. Второй женой звезды «12 стульев» стала Лариса Голубкина. Ранее в СМИ считали, что дочь Голубкиной появилась на свет от другого мужчины, но она заверила, что Андрей Миронов является ее биологическим отцом.

Напомним, Лариса Голубкина обретет покой на Троекуровском кладбище, а не рядом с супругом на Ваганьковском. Оказалось, что рядом с Мироновым нет места для захоронения.