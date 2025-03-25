Коллеги Ларисы Голубкиной объяснили, почему ее не похоронят с Андреем Мироновым

25 марта состоится церемония прощания со звездой фильма «Гусарская баллада» Ларисой Голубкиной. Многие предполагали, что актрису похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с мужем Андреем Мироновым, но это оказалось не так. В беседе с Kp.ru коллеги артистки объяснили решение ее семьи.

Недавно стало известно, что скончавшаяся 22 марта Лариса Голубкина обретет покой на Троекуровском кладбище, а не рядом с супругом на Ваганьковском. Такое решение семьи народной артистки РСФСР удивило поклонников. Как оказалось, рядом с могилой Андрея Миронова нет места для еще одного памятника. Рядом с актером покоится его мать — это была воля Марии Владимировны, потерявшей сына за 10 лет до своей смерти.

«До смерти единственного сына его мама Мария Владимировна Миронова говорила, чтобы ее похоронили с мужем Александром Менакером на Донском кладбище. Ведь она и подумать не могла, что сын умрет раньше ее. А когда случилась беда, то говорила, чтобы похоронили рядом с любимым сыном. Так и случилось в 1997 году. Мать похоронена рядом с сыном, памятник там сделан большой на всю могилу, символичный, много плит — на двух центральных плитах их имена», — рассказали коллеги Ларисы Голубкиной.

В окружении актрисы также отметили, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, Лариса Голубкина и ее дочь Мария «обсуждали место захоронения» еще при жизни артистки.

Напомним, 22 марта звезда «Гусарской баллады» ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

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