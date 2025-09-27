Маргарита Симоньян назвала дату прощания с Тиграном Кеосаяном

Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви. Об этом сообщила Маргарита Симоньян в соцсетях.

Прощание с актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном состоится 28 сентября в 15:00. Церемония пройдет в Армянской апостольской церкви, расположенной по адресу Олимпийский проспект, 9 в Москве.

«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила. Спасибо, что молились, что любили и любите его…» — написала Маргарита Симоньян.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался в больнице 26 сентября. Он провел в коме последние девять месяцев жизни. Еще в июне врачи сообщали, что актер реагирует на внешние раздражители и может пошевелить рукой, однако никаких прогнозов на выздоровление они не давали.

