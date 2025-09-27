«Сердце сжалось в груди»: Жасмин трогательно вспомнила Тиграна Кеосаяна после его смерти

Жасмин трогательно вспомнила Тиграна Кеосаяна после его смерти.

В ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет скончался Тигран Кеосаян. Последние девять месяцев он находился в коме после инсульта. О трагедии сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

Жасмин эмоционально отреагировала на новость о смерти режиссера и телеведущего. В своем обращении певица подчеркнула, каким он был человеком до болезни и насколько значимой фигурой оставался для культуры.

Артистка была с режиссёром близко знакома. В личном блоге она опубликовала фрагмент клипа «Торопишься слишком», снятого им, подписав: «Мое сердце сжалось в груди... Каждое слово режет чувства в клочья».

Исполнительница призналась, что знакомство с Кеосаяном стало для нее судьбоносным.

«Наши судьбы пересеклись на съемочной площадке на мое видео "Торопишься слишком", и я не ожидала, что совместная работа перерастет в многолетнюю дружбу», — поделилась Жасмин.

Певица подчеркнула, что Кеосаян был «талантливейшим и светлым человеком» и оставил неизгладимый след в культуре. Жасмин уверена, что память о Тигране Кеосаяне и его творчестве будет жить долгие годы, а сама она навсегда останется рядом с его семьей. Она также обратилась к его супруге, выразив слова поддержки.

«Да, его не стало, но его творческое наследство, его активная работа до инсульта оставила след в нашей культуре, нашей жизни. Он всегда с нами», — отметила артистка.

