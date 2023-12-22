Мама участницы «Пацанок» Дианы Янголенко отреагировала на новости о смерти дочери

Мама участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко отказалась комментировать новости о смерти дочери, так как посчитала их бредом. Как стало известно, родные не знают о том, что произошло с девушкой. Об этом сообщает ИА Регнум.

Напомним, что в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что звезда реалити погибла. Якобы ее нашли без признаков жизни в гостиничном номере. При этом не было сведений, в каком именно отеле была Диана и даже в каком городе. Журналисты связались с матерью Янголенко для получения дополнительных сведений, но получили довольно резкий ответ. Женщина заявила, что разговаривать на эту тему не намерена.

«Никаких комментариев про это бред давать не буду», - сказала она, а после повесила трубку.

К слову, в последний раз на связь Диана выходила несколько дней назад. Она опубликовала фото и сообщила, что теперь будет «медичкой». Однако неизвестно, говорила ли она правду или же шутила.

Ранее стало известно, как прошли похороны танцора Дмитрия Красилова. Журналисты отметили, что его мама буквально почернела от горя.