«Мама, оставь меня, спасайся сама»: актер с ДЦП Рори Сайкс погиб на пожаре в Калифорнии

Актер Рори Сайкс, ставший известным после съемок в шоу Kiddy Kapers, погиб в охваченном огнем доме. Мать не смогла спасти 32-ленего сына с ДЦП, передает Mirror со ссылкой на пост женщины в социальных сетях.

Пожар продолжает бушевать в Лос-Анджелесе. Его жертвой стал актер, который родился слепым и церебральным параличом, из-за чего ему было тяжело ходить.

Когда огонь подобрался к дому, то мать Сайкса сама попыталась потушить возгорание, но не смогла. Актер же не стал покидать особняк, он лишь завил на прощание: «Мама, оставь меня, спасайся сама».

Через некоторое время женщина вернулась на место пожара со спасателями. К тому моменту Рори уже погиб. По предварительным данным он задохнулся в горящей постройке.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли заботится о людях, которые пострадали от пожара в Лос-Анджелесе. Звезду заметили в супермаркете, где она покупала еду для нуждающихся.