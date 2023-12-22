«Часто об этом говорил»: озвучено последнее желание Дмитрия Красилова

Телеведущая Нелли Ермолаева сообщила, что умерший Дмитрий Красилов не хотел худеть. Об этом информирует издание mk.ru.

18 декабря 2023 года стало известно о смерти Дмитрия Красилова. По предварительным данным, у 29-летнего танцора был сердечный приступ. Также сообщалось о том, что у Дмитрия возникали проблемы со здоровьем из-за лишнего веса.

22 декабря на Троекуровском кладбище состоялось прощание с артистом. По информации источника, проститься с Дмитрием пришли только близкие друзья и родственники. В их число вошла и Ермолаева.

По словам телеведущей, их с Красиловым объединяла дружба. Во время ее свадьбы Дмитрий озвучил заветное желание: «Хочу так же, как вы. Хочу семью!».

Нелли не стала отвечать на вопрос о личной жизни Дмитрия. Вместо этого она охотно рассказала о его самочувствии. По словам знаменитости, танцор никогда не жаловался на здоровье. Несмотря на лишний вес, Красилов не собирался худеть.

«Про диабет ничего не слышала. Худеть он совсем не хотел. Об этом Дима часто говорил моему мужу», — рассказала Ермолаева.

Ранее сообщалось о том, что 29-летний танцор Дмитрий Красилов за два дня до смерти получил в подарок гроб. Подробности смотрите в этой статье.