Людей и свежих цветов нет: актер Юрий Горобец умер год назад, но никто не пришел на могилу почтить его память

Могила народного артиста РФ Юрия Горобца оказалась забыта. Актер ушел из жизни год назад, но никто не пришел почтить его память.

На кадрах, снятых Пятом каналом, видно, что у могилы в годовщину смерти актера нет ни людей, ни цветов. Рядом с памятником лежал скромный букет желтых тюльпанов. Кто оставил цветы, неизвестно.

Горобец скончался 26 июня 2022 года. Он похоронен на Троекуровском кладбище. Актера не стало, когда ему было 90 лет. До последнего он работал во МХАТе имени Горького.

Горобец снимался в таких громких кинокартинах, как «Не ходите, девки, замуж», «Экипаж», «Хождение по мукам».

Ранее мы писали о смерти жены бизнесмена Сергея Галицкого Виктории. Она скончалась, будучи в Италии. Тело доставили в России и похоронили в Краснодаре. Могила Виктории Галицкой была усыпана белыми розами, рядом стояли венки с надписью «любимой».