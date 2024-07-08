Любовников из рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре похоронили в разных городах

37-летнего мужчину и его беременную любовницу из BMW, который рухнул с парковки в Краснодаре, похоронили в разных городах. Могила водителя расположена на Славянском кладбище в Краснодаре, а тело пассажирки отвезли на родину.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Известно, что женщину, а также ее 10-летнего сына, который в момент трагедии находился в машине, похоронили в Перми. Решение отвезти тела на родину приняли родственники погибших.

Издание отмечает, что умерший водитель элитной иномарки был похож на мужа женщины. Некоторое время назад он боролся с наркотической зависимостью, потом и сам стал лечить других от пагубной привычки. Семья владела разными бизнесами, включая продуктовый и гостиничный.

О супруге погибшей известно, что он знал об изменах жены и об отцовстве будущего ребенка, но принял этот факт.

Издание обратило внимание: мужчина погряз в долгах по кредитам. Семье было трудно найти деньги даже для выплаты долга, который составлял 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что водителя иномарки похоронили на элитном кладбище, где почти нет мест. На похороны пришло много людей, могила утопала в цветах и венках.