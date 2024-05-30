Любовная драма: россиянам напомнили о прошлом Анастасии Заворотнюк и Владимира Зеленского

Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Lenta.Ru в день смерти знаменитости вспомнила о ролях, которые она сыграла. Так, звезде доводилось сниматься в любовной драме с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Картина, в которой они появились, называется «Служебный роман. Наше время». Заворотнюк в ней исполнила роль коллеги главного героя Анатолия Новосельцева Ольги Рыжовой.

Зеленский же сыграл Новосельцева — отца-одиночку, воспитывающего двух дочерей и работающего финансовым аналитиком. Роль «мымры» Людмилы Калугиной досталась Светлане Ходченковой.

Ранее сообщалось, что украинский певец Потап поглумился над смертью Заворотнюк. Исполнитель порадовался, что российская актриса больше не сыграет в кино. Через некоторое время он удалил запись с оскорблениями.