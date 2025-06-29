Свежие раны, ожоги, синяки: что происходило с Майклом Джексоном в последние дни его жизни

Спустя 16 лет после смерти короля поп-музыки Майкла Джексона стали известны пугающие подробности последних дней его жизни. Результатами вскрытия певца поделилось издание RadarOnline.

Так, по данным медэкспертизы, тело артиста было покрыто множеством следов от уколов и шрамов от косметических операций. В частности, ссадины и синяки были замечены на руках, бедрах и плечах Майкла Джексона, а шрамы — за ушами и по обеим сторонам ноздрей.

Интересно, что, помимо старых травм, были обнаружены свежие ссадины на коленях и голенях и порезы на спине. Специалисты предположили, что незадолго до смерти Майкл Джексон пострадал от неудачного падения.

На голове певца были замечены последствия ожога после инцидента на съемках рекламы Pepsi в 1984 году. Передняя часть кожи головы артиста была окрашена в черный цвет при помощи татуировки, а на бровях был перманентный макияж.

Также специалисты зафиксировали многочисленные переломы ребер и грудины, которые возникли во время реанимации Майкла, а в его анализах были обнаружены препараты, ставшие официальной причиной смерти артиста.

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