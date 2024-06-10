Лимит по времени, запрет на съемку: близкие «вагнеровцев» получили доступ к детальным снимкам памятника на Кубани

В Краснодарском крае родственники бойцов ЧВК «Вагнер» получили доступ к детальным снимкам памятника. На нем указаны номера жетонов погибших бойцов, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Во внутреннем дворе часовни в Горячем Ключе в сентябре прошлого года появился монумент, посвященный погибшим в зоне СВО «вагнеровцам». На пирамиде выгравировано более 20 тыс. жетонов.

Еще совсем недавно территория была на реконструкции, однако уже сейчас тула снова пускают посетителей. Для них существуют ограничения: лимит по времени и запрет на съемку. Тем не менее детализированные снимки монумента появились в Сети.

Теперь близкие пропавших в зоне СВО «вагнеровцев», которые проживают в других регионах России, могут попытаться найти их инициалы среди погибших.

Ранее сообщалось, что в Москве бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на улицу в масках и с кувалдой в руках. Они собрались у памятника генералу Скобелеву.